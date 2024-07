Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugensuche zu Vorfall an Schule; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände; Diebstahlsdelikte; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Vorfall an Schule gesucht

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, an einer Grundschule in der Mönchstraße in Mittelstadt ereignet haben soll. Auf einem an den Schulhof angrenzenden Nebenplatz spielte zu diesem Zeitpunkt ein Achtjähriger, als - den Angaben des Kindes zufolge - ein sehr großer, schwarz gekleideter und schwarz maskierter Mann hinzugekommen sein soll. Der Unbekannte soll den Jungen anschließend wenige Meter zu einem Holzzaun gezogen und mit einem Sprungseil der Schule dort angebunden haben. Wortlos soll sich der Mann dann in Richtung Silvanerstraße entfernt haben. Ein Mädchen, das zusammen mit weiteren Schulkindern währenddessen auf dem angrenzenden Schulhof gespielt hatte, fand den leicht angebundenen Achtjährigen auf dem Boden sitzend vor, band ihn los und begab sich mit diesem zu einer Lehrerin. Verletzungen waren bei dem Jungen, der nach derzeitigem Kenntnisstand nicht um Hilfe gerufen hatte, nicht erkennbar. Bei den unmittelbar nach der Verständigung der Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte keine verdächtige Person angetroffen werden. Die angrenzend spielenden Schulkinder hatten keinen schwarz gekleideten Mann wahrgenommen. Auch eine Nachbarschaftsbefragung erbrachte keine Hinweise. Zeugen, die den Jungen auf dem Nebenplatz gesehen haben oder Angaben zu dem genannten, schwarz gekleideten Mann machen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9611-0 zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Einbruch in Freibad

Das Freibad Am Tiergartenberg ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.40 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte zunächst eine Gittertür der Umzäunung auf und versuchte danach, auch den Kiosk sowie einen Lagerraum gewaltsam zu öffnen. Hierbei scheiterte er jedoch. Entwendet wurde nichts, allerdings dürfte sich der angerichtete Sachschaden auf circa 1.500 Euro summieren. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Auchtertstraße / Paul-Lechler-Straße ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr kurz nach 16 Uhr mit seinem VW Golf die Paul-Lechler-Straße in Richtung Auchtertstraße. An der Kreuzung mit der Paul-Lechler-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Stadtmitte fahrenden Daimler-Benz einer 37-Jährigen. Diese und der Unfallverursacher erlitten nach bisherigen Erkenntnissen nur leichtere Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Die übrigen Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Heu angezündet (Zeugenaufruf)

Nach mehreren Jugendlichen, die für einen Brand am Calverbühl verantwortlich sein könnten, fahndet der Polizeiposten Bad Urach. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzkräfte über Flammen im Bereich des Calverbühls informiert worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass wohl mehrere Jugendliche im geschätzten Alter von zwölf bis 15 Jahren dabei beobachtet worden waren, wie sie Teile einer zur Einholung gerichteten Heuplage von der angrenzenden Wiese auf einen geschotterten Feldweg schafften, dort in Brand setzten und dann wegrannten. Das brennende Heu konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Urach unter der Telefonnummer 07125/946870 entgegen. (cw)

Bad Urach (RT): Fahrzeugbrand

Ein brennendes Fahrzeug hat Mittwochabend zu Verkehrsbehinderungen auf der B28 bei Bad Urach geführt. Ein 31-jähriger Mann befuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem Ford Focus die Ulmer Steige in Richtung Hengen aufwärts. Nachdem zunächst sein Fahrzeug auf Grund einer Panne nicht weiterfahren konnte, brach vermutlich aus technischer Ursache ein Brand im Heckbereichk des PKW aus. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die B28 war in diesem Bereich für die Dauer des Einsatzes bis circa 21.30 Uhr zunächst voll und im späteren Verlauf einseitig gesperrt. (md)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Versuchter Diebstahl aus Umspannwerk

Vermutlich auf Kupferkabel hatte es ein Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Einbruch in ein Umspannwerk in der Nähe der Autobahn 8 bei Leinfelden-Echterdingen abgesehen. Um kurz vor Mitternacht wurde gemeldet, dass sich eine Person vermutlich unbefugt auf dem Gelände aufhielt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Unbekannter in das Gelände eingedrungen war, und bereits mehrere Meter Kupferkabel zum Abtransport bereit gelegte hatte, wobei er offenbar gestört wurde und ohne Beute unerkannt flüchtete. Bei der anschließenden Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte keine Person mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (md)

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in mehrere Geschäfte

In einen Nachtclub und einen Friseursalon am Postplatz sind mehrere unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sie sich gegen vier Uhr zunächst gewaltsam Zutritt in die Kellerräume des Nachtclubs und durchsuchten diese. Im Anschluss beschädigten sie ein Fenster des Friseursalons und durchsuchten diesen ebenfalls, bevor sie zu Fuß flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim. (md)

Unterensingen (ES): Brand auf Wiese

Zum Brand auf einer Wiese im Bereich der Hummelmühle sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend angerückt. Gegen 22.25 Uhr war dort aus noch ungeklärter Ursache eine etwa 4 x 4 Meter große Fläche mit Heu in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten vor Ort war, war der Brand des feuchten Grases bereits von selbst erloschen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Köngen (ES): Unfall im Kreisverkehr

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 15.20 Uhr war eine 53 Jahre alte Frau mit einem Ford auf der Nürtinger Straße unterwegs und fuhr, nachdem sie verkehrsbedingt zunächst angehalten hatte, in den Kreisverkehr Adolf-Ehmann-Straße / Wilhelm-Maier-Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer Gleichaltrigen, die sich mit ihrem Pedelec bereits im Kreisel befand. Die Radlerin musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2.500 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Auseinandersetzung am Alten Museum gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend im Bereich des Alten Museum in der Wörthstraße zugetragen hat. Kurz nach 19 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass dort mehrere Personen auch mit Gegenständen und Verkehrszeichen aufeinander einschlagen würden. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen waren die Beteiligten in verschiedene Richtungen geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnten zunächst drei mutmaßliche Tatbeteiligte angetroffen werden. Kurze Zeit später meldeten sich drei weitere Tatbeteiligte, die leichtere Verletzungen und beschädigte Bekleidung aufwiesen, bei der Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (gj)

Aichwald (ES): Auf Ölspur gestürzt

Ein Kleinkraftrad-Lenker ist am Mittwochnachmittag auf einer Ölspur gestürzt und dabei verletzt worden. Der 76-Jährige war mit seinem Zweirad kurz nach 16 Uhr im Kreisverkehr L 1201 (Remstalstraße) / Kantstraße unterwegs, als er auf einer Ölspur zu Fall kam. Hierbei zog sich der Senior ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Der Schaden an seinem Kleinkraftrad beträgt rund 1.000 Euro. Der mutmaßliche Verursacher der Ölspur sowie das entsprechende Fahrzeug konnten in der Folge ermittelt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei aus. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 296 ereignet. Auf der Bundesstraße war gegen 14.50 Uhr eine 73 Jahre alte Frau mit einem Audi von Pfäffingen herkommend in Richtung Unterjesingen unterwegs. An der dortigen Ampelregelung hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, was die Seniorin offenbar übersah. Sie kollidierte mit ihrem Wagen wohl annähernd ungebremst und heftig mit dem Heck eines Ford, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Beim Unfall zogen sich beide Personen nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Blechschaden an den nicht mehr fahrtauglichen Autos dürfte sich insgesamt auf schätzungsweise 8.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 296 zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

Gomaringen (TÜ): Schwer verletzter Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen zugezogen. Der 33-Jährige befuhr mit seiner Honda kurz vor 4.30 Uhr die L 384 von Reutlingen herkommend in Richtung Gomaringen. Dabei kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und überfuhr eine Erhebung. Hierbei hob die Maschine ab, flog mehrere Meter durch die Luft und überschlug sich. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der Biker vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Honda, an der sich der Schaden auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt (B27) und der Tübinger Straße gekommen. Eine 28-Jährige befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem Hyundai die B27 in Richtung Stuttgart und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt. An der Kreuzung mit der Tübinger Straße musste sie hinter dem Ford eines 71-Jährigen zunächst verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren bemerkte sie zu spät, dass der Wagen vor ihr noch nicht losgefahren war und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die dreijährige Mitfahrerin im Hyundai als auch eine 62 Jahre alte Insassin des Ford nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (rd)

Landkreis Tübingen (TÜ) und Zollernalbkreis (ZAK): Serie von Diebstählen aus Kfz (Warnhinweis)

Aktuell mehren sich im Landkreis Tübingen und dem Zollernalbkreis Fälle, bei denen bislang unbekannte Täter aus unverschlossenen Fahrzeugen und zum Teil auch Garagen Wertsachen entwenden. Derzeit sind das Stadtgebiet Tübingen, die Gemeinden des Steinlachtales und auch verschiedene Gemeinden auf der Albhochfläche rund um Burladingen besonders betroffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Täter gezielt auf der Suche nach Wertgegenständen, die sich in unverschlossenen Fahrzeugen und Objekten befinden. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Eigentümer von Fahrzeugen und auch Garagen, diese immer abzuschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen. Weitergehende Hinweise und Ratschläge zur Sicherung von Fahrzeugen finden sie auf unserer Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (md)

