Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Verpuffung verletzt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bei Verpuffung verletzt

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, zu einem Seniorenheim in der Plochinger Straße ausgerückt. Eine auf ein Sauerstoffgerät angewiesene Bewohnerin hatte in ihrem Zimmer eine Zigarette geraucht, wodurch es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer Verpuffung kam. Die verletze Seniorin wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Aichtal (ES): Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorrad hat sich am Mittwochmorgen auf der B312 auf Höhe Aichtal ereignet. Der 44-jährige Lenker eines Motorrads der Marke Triumph wollte kurz vor 9 Uhr von der Anschlussstelle Aichtal-Nord auf die B27 in Fahrtrichtung Metzingen einfahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Berührung mit einem LKW, der durch einen 39-Jähringen gelenkt wurde. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro, an dem LKW in Höhe von circa 250 Euro. (md)

Hechingen (ZAK): Kollision beim Abbiegen

Nach derzeitigem Stand schwer verletzt wurde eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall in der Straße Nasswasen am Mittwochvormittag. Der 61-jährgie Fahrer eines VW-Transporters wollte gegen 9.25 Uhr von der Straße Nasswasen aus nach links in die Tübinger Straße abbiegen. Er übersah die entgegenkommende 17-Jährige auf ihrer KTM und kollidierte mit dieser. Die Motorradfahrerin zog sich mehrere Frakturen und Prellungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klink. Der VW-Fahrer bleib unverletzt. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, an der KTM in Höhe von circa 4.000 Euro. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell