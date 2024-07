Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Albstadt festgenommen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt (ZAK):

Gegen einen 24-jährigen italienischen Staatsangehörigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen, nachdem in seiner Wohnung unter anderem eine größere Menge Kokain und Marihuana aufgefunden wurde. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass in der Wohnung des Mannes Betäubungsmittel aufbewahrt werden sollen. In der Folge wurde die Wohnung des Mannes am gestrigen Montag (15.07.2024) gegen 11 Uhr durchsucht und über 100 Gramm Kokain, verkaufsfertiges Marihuana über der erlaubten Besitzmenge, sowie unter anderem ein Elektroschocker aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen im Laufe des Dienstags (16.07.2024) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieses erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der 24-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft sowie zu den Absatzwegen der Drogen, dauern an.(md)

