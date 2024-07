Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Bränden in Geislingen (ZAK): Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen sowie des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 16.07.2024 / 10.26 Uhr

Der 28-jährige Tatverdächtige, der nach einem neuerlichen Brand an einer landwirtschaftlichen Scheune am Dienstagmorgen (16.07.2024) in Geislingen vorläufig festgenommen wurde, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Mann am Dienstagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv dauern an. Der Beschuldigte schweigt zu den Vorwürfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell