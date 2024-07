Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen die unbekannte Lenkerin eines Mercedes Sprinters, die am Montagvormittag auf dem Verbindungsweg zwischen Dettingen und Bad Urach einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend davongefahren ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 34-Jähriger gegen 11.45 Uhr mit einem Pedelec auf dem Herdternweg in Richtung Bad Urach unterwegs. Dabei bemerkte er einen herannahenden Sprinter, dessen Fahrerin mehrmals gehupt haben soll. In der Folge soll der Sprinter mit dem Hinterrad des Pedelecs kollidiert sein, worauf der 34-jährige Radler nach rechts in die angrenzende Wiese abkam und dort stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen. Der Sprinter war zwischenzeitlich ohne anzuhalten in Richtung Bad Urach weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Sprinter geben können, an dem Kennzeichen mit FN-Zulassung angebracht waren, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rd)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Nürtinger Straße gewesen sein. Ein 17-Jähriger wollte gegen 16.40 Uhr mit seinem Roller von einem dortigen Parkplatz aus auf die Nürtinger Straße fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem Audi in Richtung Kappishäusern unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.500 Euro. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag an der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke / Cannstatter Straße erlitten. Eine 21-Jährige war kurz vor Mitternacht mit ihrem VW von der Brücke aus nach links in die Cannstatter Straße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Mercedes eines 42-Jährigen. Dieser erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (rd)

Dettingen/Teck (ES): Unfall unter Radfahrenden (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden am Montagmittag auf einem Radweg zwischen Dettingen und Owen sucht derzeit das Polizeirevier Kirchheim. Gegen 13.50 Uhr befuhr eine 68-Jährige den Radweg in Richtung Dettingen. Dabei soll ein entgegenkommender, unbekannter Radler eine Kurve geschnitten haben. Beim Versuch auszuweichen stürzte die 68-Jährige zu Boden. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (rd)

Altbach (ES): Rauchmelder verhindern Küchenbrand

Angebranntes Essen hat am Montagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Esslinger Straße geführt. Ein Bewohner hatte sich gegen 22 Uhr ein Essen zubereitet und dies auf dem Herd vergessen. Durch den entstandenen Rauch wurden die Rauchmelder ausgelöst. Ein aufmerksamer Nachbar half daraufhin dem Senior aus der Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte die Rauchentwicklung schnell stoppen und belüftete die Wohnung. Der wohl leicht verletzte Bewohner kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. (md)

Mössingen (TÜ): Radler gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Karl-Jaggy-Straße erlitten. Der Mann war kurz nach 16.30 Uhr auf einem dortigen Geh- und Radweg unterwegs. Dabei kam es zu einem Streifkontakt mit einem Achtjährigen, der zunächst auf dem Weg stand und offenbar einen Schritt nach hinten machte. Der Senior stürzte in der Folge von seinem Rad. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Junge erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. (rd)

Hechingen (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag beim Europakreisel in der Haigerlocher Straße musste ein 57 Jahre alter Busfahrer seinen Führerschein abgeben. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann mit seinem Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, beim Verlassen des Kreisverkehrs auf den Fiat Panda einer 72 Jahre alten Frau aufgefahren. Deren 59-jährige Mitfahrerin erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ein im Zuge der Unfallaufnahme bei dem 57 Jahre alten Busfahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Bus wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 13.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

