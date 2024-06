Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kölner Landstraße: Vier Verletzte

Düren (ots)

Auf der Kreuzung Kölner Landstraße/ B56n kam es am Montag (10.06.2024) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 43-Jährige aus Düren war bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit dem Pkw einer 56-Jährigen aus Kerpen kollidiert.

Die Frau aus Düren war gegen 17.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der B56n, aus Fahrtrichtung Jülich kommend, in Fahrtrichtung Stockheim unterwegs. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich der zweijährige Sohn der 43-Jährigen. Zur selben Zeit befuhr eine 56-Jährige aus Kerpen gemeinsam mit ihrer 80-jährigen Mutter die Kölner Landstraße aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung Golzheim. Zeugenaussagen zufolge fuhr die 43-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug der 56-Jährigen, für die die Ampel grünes Licht zeigte.

Durch den Zusammenprall wurde der Pkw der Dürenerin gegen die Ampelanlage geschleudert, außerdem prallte ein gelöster Reifen auf den Pkw eines 54-Jährigen aus Düren. Der Zweijährige erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in medizinische Versorgung gebracht. Sowohl die 56-Jährige als auch ihre Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Euskirchen nahm den Verkehrsunfall auf, für die Dauer der Aufnahme wurde die B56 zwischen Kölner Landstraße und Binsfelder Straße vollständig gesperrt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro.

