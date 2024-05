Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall - 34-Jährige prallt gegen Baum

Nörvenich (ots)

Weil sie einem Fuchs ausweichen wollte, prallte eine 34-Jährige aus Calbe am Sonntagabend (26.05.2024) auf der B477 gegen einen Baum.

Die Frau befuhr gegen 19:20 Uhr mit ihrem Pkw die B477, aus Fahrtrichtung Lüxheim kommend, in Richtung Nörvenich. Sie gab an, dass ein Fuchs die Fahrbahn gequert habe. Bei dem Vorhaben, dem Tier auszuweichen, verriss sie das Lenkrad, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Die 34-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Fahrzeug wurde sichergestellt.

