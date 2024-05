POL-DN: 14-Jähriger verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Inden (ots) - In Pier brachen Unbekannte von Mittwoch (22.05.2024) auf Donnerstag (23.05.2024) in Büroräume und in den Werkzeugschuppen einer Eventlocation ein. Zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Industriestraße in Pier. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und betraten Büros. Einer ersten Einschätzung nach wurde nichts entwendet. "In der Ruraue" gelangten ...

