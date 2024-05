Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Inden

Inden (ots)

In Pier brachen Unbekannte von Mittwoch (22.05.2024) auf Donnerstag (23.05.2024) in Büroräume und in den Werkzeugschuppen einer Eventlocation ein.

Zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Industriestraße in Pier. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und betraten Büros. Einer ersten Einschätzung nach wurde nichts entwendet.

"In der Ruraue" gelangten Einbrecher zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 11:15 Uhr, auf bisher unbekannte Weise auf das Gelände einer Eventlocation. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen, aus dem sie Werkzeug entwendeten.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

