POL-DN: Nach Ausweichmanöver im Graben gelandet

Heimbach (ots)

Am Dienstagabend (21.05.2024) geriet auf der L 218 zwischen Vlatten und Heimbach der Anhänger eines 43-Jährigen Pkw-Fahrers aus Grevenbroich auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Nur durch ein Ausweichmanöver durch die Fahrerin eines entgegenkommenden Kleinbusses konnte Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 17:15 Uhr befuhr der Grevenbroicher mit seinem Gespann die L 218 in Richtung Heimbach. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-Jährige aus dem Main-Tauber-Kreis mit einem mit 6 Personen besetzten Kleinbus die L 218 in Gegenrichtung. In einer scharfen Kurve geriet der Anhänger des 43-Jährigen auf die Gegenfahrbahn, so dass die 28-Jährige ausweichen musste und im Graben landete. Zwei im Kleinbus befindliche Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleinbus musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, blieb aber fahrbereit.

