POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Kreis Düren (ots) - Über das lange Wochenende wurden der Polizei versuchte Einbrüche in Düren, Langerwehe und Jülich gemeldet. In allen Fällen wurden die Täter von den Bewohnern überrascht und ließen von den Objekten ab. In einem Mehrfamilienhaus in Düren im Dirichletweg hörte ein Bewohner am Sonntag (19.05.2024) um 06:00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Als er die Tür öffnete, sah er zwei ...

