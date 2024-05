Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Unfall

Titz (ots)

Bei starkem Regen verunfallte am Dienstagabend (21.05.2024) ein 18-Jähriger aus Duisburg auf der L19 bei Titz-Jackerath. Er und seine 17-Jährige Beifahrerin wurden verletzt.

Gegen 18:17 Uhr befuhr der Duisburger mit seinem Pkw die L19 in Richtung Erkelenz. In einer Linkskurve schwamm sein Fahrzeug aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn auf, geriet ins Schleudern und landete im linksseitig gelegenen Graben, welcher aufgrund von starkem Regen mit Wasser gefüllt war. Durch den Unfall erlitt der Duisburger leichte, seine Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rtw in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 19 gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell