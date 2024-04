POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.04.2024

Goslar (ots) - In Goslar Georgenberg wurde am Montagmorgen ein radfahrendes Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 7.40 Uhr beabsichtigte eine 29-jährige Goslarerin mit ihrem VW UP vom Kuhlenkamp in die Heinrich-Pieper-Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen 11-jährigen Jungen aus Goslar, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der ...

