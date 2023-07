POL-EL: Meppen - Verpackungsmaterial im eingeschalteten Backofen löste Einsatz der Feuerwehr aus

Papenburg (ots) - Vom 27. Juli auf den 28. Juli, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein in der Gartenstraße, nahe der Einmündung "Am Vosseberg", Stromkasten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, ...

mehr