Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressmeldung der Polizeiinspektion Goslar zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Goslar (ots)

Unfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Am heutigen Nachmittag, um 16:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Die 82jährige Goslarerin querte fußläufig die Fahrbahn der Von-Garßen-Straße in Höhe der dortigen Bahnunterführung und wurde von einem, in Richtung Astfelder Straße fahrenden Pkw erfasst. Trotz unmittelbar eingeleiteter Maßnahmen erlag die Fußgängerin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 80jährige aus Goslar stammende Fahrzeugführer wurde vor Ort durch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Goslar betreut. Die Von-Garßen-Straße war bis 19:50 Uhr in Fahrtrichtung Astfelder Straße gesperrt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Goslar übernommen.

