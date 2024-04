Goslar (ots) - Diebstahl eines Kennzeichenpaares In der Zeit vom 19.04.24, 12:00 Uhr bis zum 21.04.24, 14:00 Uhr, wurden die Kennzeichen eines PKW demontiert, welcher in Rhüden in der Ostlandstraße abgestellt war. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kennzeichen wurden zur Sachfahndung ausgeschrieben. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem oben genannten Zeitraum, an eben dieser Örtlichkeit, gemacht ...

