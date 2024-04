Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 22.04.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen Am 20.04.2024, 14.51 Uhr, befuhr ein roter Regionalbus mit GÖ-Zulassung die B 27 von Braunlage/Oderhaus kommend in Richtung Odertaler Sägemühle/Bad Lauterberg. In einer Rechtskurve kam dem Omnibus ein schwarzer Mercedes, vermutlich A-Klasse, entgegen, welcher beim Durchfahren der Linkskurve i.R. Oderhaus auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem linken Außenspiegel den Omnibus touchierte, sodass am Omnibus an der Frontpartie sowie seitlich Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 05520-93260.

Jo.

