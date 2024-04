POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.04.2024

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.04.2024

Führerschein nach Fahrt unter Einfluss von BtM beschlagnahmt

Am 19.04.2024 gegen 20:25 Uhr sollte ein 19-Jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem die Streife mehrfach Fahrauffälligkeiten beobachtet hatte. Zu konkreten Gefährdungssituationen anderer Verkehrsteilnehmer kam es dabei nicht. Der junge Mann war den Beamten kein Unbekannter. In der Vergangenheit war er bereits wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgefallen. Nach der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit bestanden auch an diesem Tag erhebliche Zweifel daran. Er schien abermals nach dem Konsum von Betäubungsmittel fahruntauglich zu sein. Die Auffälligkeiten waren dieses Mal so gravierend, dass die absolute Fahruntauglichkeit angenommen wurde, ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zudem die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.

Ladendieb lässt Handy zurück

Am 19.04.2024 gegen 09:10 Uhr wird ein 45-jähriger Mann aus Salzgitter von einer aufmerksamen Mitarbeiterin privat dabei beobachtet, wie dieser ein Lebensmittelgeschäft mit Einkäufen im Wert von knapp 100EUR über die Gemüseabteilung verlassen will. Als sie ihn darauf anspricht, ob er die Einkäufe bezahlt habe, ergreift er die Flucht. Dabei lässt er nicht nur das Diebesgut, sondern auch sein Handy vor Ort zurück, worüber im Nachgang die Feststellung seiner Identität gelingt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bagger aus Wald geklaut

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 07:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer frei zugänglichen Forst-Baustelle einen Mini-Bagger. Der weiße Bagger des Herstellers TEREX hat ähnliche Abmessungen wie ein PKW und kann daher beispielsweise mit einem einfachen PKW-Trailer abtransportiert werden. Der Schaden wird mit etwa 22500EUR angegeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem genannten Zeitraum zwischen Hahausen und Langelsheim beobachtet hat, teilt dies bitte der Polizei in Seesen unter der 05381/944-0 mit.

