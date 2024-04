Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 21.04.2024

- Versuchter Diebstahl eines Transporters

Unbekannte Autodiebe versuchten in der Nacht zum Samstag einen weißen Transporter Mercedes-Benz, der in der Straße Am Horn im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim parkte, zu entwenden. Der Diebstahl missglückte, woraufhin sich die Täter auf die Mitnahme von Werkzeugen aus dem Transporter beschränkten. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu der Tat werden beim zuständigen Fachkommissariat der PI Goslar geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05321/339-0 bei der Polizeiinspektion Goslar.

i. A. Frischemeier, POK

