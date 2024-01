LPI-GTH: Waffe mitgeführt

Dankmarshausen-Wartburgkreis (ots) - Am Samstagmittag zur Mittagszeit kamen sich zwei unterschiedliche Paketdienstfahrer ins Gehege als sie zur gleichen Zeit in der gleichen Straße auslieferten. Der 51-jährige Fahrer des einen Dienstes musste ein Stück zurückzusetzen, um zu rangieren. Hierbei übersah er das Paketauto einer 35-Jährigen. Es kam zu einer leichten Kollision, in der deren Folge zwar geringer Sachschaden aber kein Personenschaden entstand. (vt) Rückfragen ...

mehr