Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kommen tagsüber durch den Wintergarten

Kreuzau (ots)

Am gestrigen Nachmittag (22.05.2024) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Heribertstraße ein und durchsuchten nahezu alle Räume.

Am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 15:45 Uhr nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Bewohners. Sie gelangten vermutlich über den Garten, der an der Straße "Im Auerfeld" gelegen ist, auf das Grundstück und verschafften sich dann gewaltsam über den Wintergarten Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie auf zwei Etagen alle Räume auf der Suche nach Diebesgut. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leistelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell