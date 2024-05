POL-DN: Transporter gestohlen

Niederzier (ots) - Derzeit noch Unbekannte brachen am Dienstag (21.05.2024) in ein Wohnhaus im Niederzierer Ortsteil Huchem-Stammeln ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der oder die Täter brachen in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 22:15 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Stammelner Fließ auf. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch Gegenstand ...

