Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Großhandel

Mühlhausen (ots)

In einem Großmarkt Beim Schwarzen Feld wurde am Dienstagabend ein Brand bekannt. Das Feuer konnte durch Kameraden der Feuerwehr schnell abgelöscht werden, ohne dass es auf das Gebäude übergreifen konnten. Das Innere des Marktes war stark verraucht. Der Brandort beschränkte sich auf eine Palette, auf der Holzkohle lagerte. Unmittelbar daneben waren Batterien abgestellt, welche vermutlich aufgrund einer Selbstentzündung die Holzkohle entzündeten. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Mühlhausen dauern an.

