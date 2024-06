Polizei Düren

POL-DN: Sperrung nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Am Montagnachmittag (10.06.2024) ereignete sich auf der B 56 zwischen der Arnolsdweiler Kreuzung und der Kreuzung "Im Großen Tal" ein Auffahrunfall, bei dem eine 53-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 14:50 Uhr befuhr eine 53-Jährige aus Vettweiß die B 56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. An der Kreuzung Im Großen Tal bremste die Vettweißerin verkehrsbedingt stark ab. Ein hinter ihr fahrender Sattelzug, an dessen Steuer ein 56-Jähriger saß, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Kollision erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B 56 in Richtung Jülich voll gesperrt.

