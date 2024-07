Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher festgenommen (Deizisau)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Deizisau (ES):

Nach einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft hat die Polizei in der Nacht zum Montag (15.07.2024) einen 39-Jährigen auf frischer Tat festgenommen.

Kurz nach vier Uhr war ein Einbruchsalarm aus dem Laden in der Sirnauer Straße bei der Polizei gemeldet worden. Vor Ort stellten die Beamten neben einer aufgebrochenen Eingangstür auch einen zunächst Unbekannten fest, der im Begriff war, aus dem Gebäude zu flüchten. Er konnte noch auf dem Gelände widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Im Ladeninneren befanden sich keine weiteren Tatverdächtigen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des 39-Jährigen stellten die Beamten Bargeld sicher, das mutmaßlich aus Kassen im Inneren des Gebäudes entwendet worden war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen und mit einem in der Nähe abgestellten Pkw, in dem die Einsatzkräfte auf mutmaßliches Einbruchswerkzeug stießen, zum Tatort gefahren sein könnte. Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann musste daher eine Blutprobe abgeben. Da den ersten Ermittlungen zufolge gegen den Tatverdächtigen eine behördliche Fahrerlaubnissperre vorliegt, wird zudem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geprüft.

Der bereits wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte deutsche Staatsangehörige, dem zwei weitere Einbrüche in der Nacht zum Montag in Firmengebäude in der Sirnauer Straße zur Last gelegt werden, wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

