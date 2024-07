Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vekehrsunfälle; Pkw gestohlen; Mit Messer verletzt; Pkw-Brand

Eningen (RT): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Montagmittag erlitten. Die 14-Jährige befuhr gegen 12.45 Uhr den Eugen-Kittel-Weg und kam dabei zu Fall. Vom Rettungsdienst wurde die Jugendliche nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Renault Captur ist zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, acht Uhr, in der Deffnerstraße entwendet worden. An dem am Fahrbahnrand geparkten Pkw waren die Kennzeichen ES-TG1997 angebracht. Offenbar befand sich zur Tatzeit einer der Fahrzeugschlüssel im Inneren des mit Keyless Go ausgestatteten Fahrzeugs. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0711/3990-330 um sachdienliche Hinweise. (rd)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Mit Messer schwer verletzt

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend in der Eberhardstraße ereignet hat. Ein 41-Jähriger hatte dort gegen 20.25 Uhr an seinem Wagen auf zwei Bekannte gewartet, als plötzlich ein schwarzes Fahrzeug heranfuhr, zwei Männer absetzte und weiterfuhr. Diese zwei Unbekannten griffen den 41-Jährigen unvermittelt an, traten und schlugen nach ihm. Einer der Männer soll dem Opfer zudem mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben, bevor sie wieder von dem Fahrer des schwarzen Fahrzeugs aufgenommen wurden und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch am selben Abend die Ermittlungen aufgenommen. Der 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich nach einer operativen Versorgung zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr. (cw)

Rottenburg - Wendelsheim (TÜ): Fahrgast in Linienbus gestürzt

Am Montagmittag ist infolge einer Gefahrenbremsung eine 37 Jahre alte Frau in einem Linienbus gestürzt. Der 61-jährige Busfahrer war kurz vor 12.30 Uhr mit dem Bus auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Seebronn unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Windolfstraße musste er aufgrund des vom Fahrbahnrand auf die Straße einfahrenden VW eines 40-Jährigen eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei stürzte die 37 Jahre alte, im Bus befindliche Frau und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. (rd)

Bisingen (ZAK): Pkw-Brand

Zum Brand eines Audi sind die Einsatzkräfte am Montagmittag auf einen Feldweg am Waldrand im Gewann Laiblache gerufen worden. Der Fahrer war dort im Rahmen seiner Tätigkeit auf dem Feldweg unterwegs und wollte auf einer angrenzenden Wiese wenden. In der aufgeweichten Wiese sank der Wagen allerdings mit allen vier Rädern ein, sodass der heiße Unterboden das unter dem Fahrzeug befindliche, gemähte Gras in Brand setzte, der in der Folge auf den Wagen übergriff. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte den Brand, der bereits auf Teile der Grünfläche übergegriffen hatte. Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass der Audi vollständig ausbrannte. Aufgrund der Verunreinigungen wurden Vertreter des Umweltamts hinzugezogen und die Oberfläche an der Brandörtlichkeit abgetragen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

