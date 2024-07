Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: POL-RT: Tötungsdelikt in Albstadt(ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt-Lautlingen:

Wegen eines Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizei gegen einen 63-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, am Sonntagmittag mehrere Familienangehörige getötet und zum Teil schwer verletzt zu haben. Gegen 12.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner über den Notruf Schüsse im Bereich eines Privatgrundstücks in Albstadt-Lautlingen. Vor Ort wurden durch die Einsatzkräfte ein 24-Jähriger und eine 84 Jahre alte Frau tot in einem dortigen Wohnhaus aufgefunden. Der 63-jährige mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später tot im Garten des Hauses entdeckt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Zwei weitere weibliche Familienangehörige im Alter von 26 und 59 Jahren erlitten schwere Schussverletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um eine familieninterne Tat und nicht, wie teilweise vermeldet, um einen Amoklauf gehandelt haben. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens sowie zu den Hintergründen dauern noch an. Ob die bei der Tat verwendete Schusswaffe zu den Waffen gehörte, die der 63-Jährige im Rahmen seiner Jagdausübung legal besaß, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen. (md)

