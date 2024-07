Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub, Verkehrsunfälle, Zeugenaufruf nach Verkehrsereignis, Diebstahl von Leergut, körperliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Raub

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu einem Raubdelikt nach einem Vorfall im Nahbereich des Reutlinger Hauptbahnhofs aufgenommen. Ein 29-Jähriger wurde Samstagnacht gegen 01.15 Uhr auf einer Überführung von vier derzeit unbekannten Tätern angesprochen und unvermittelt niedergeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter dem 29-Jährigen seine Brieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Engstingen (RT): Verkehrsvorfall (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es auf der B313 zu einem Verkehrsvorfall gekommen. Ein 41-Jähriger befuhr um 14.44 Uhr mit seinem weißen BMW 3er Kombi die B313 von Trochtelfingen kommend in Fahrtrichtung Engstingen. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 33-jähriger Lenker eines dunkelbraunen, fast schwarzen BMW X 5 entgegen. Auf einer langen Geraden, vor der Ortschaft Haid, soll der 41-Jährige eine ihm vorausfahrende Fahrzeugkolonne überholt haben. Als er den Gegenverkehr bemerkte soll er in die Kolonne eingeschert sein. Kurz darauf sei der 3er-Fahrer erneut auf die Gegenfahrbahn gefahren, sodass der entgegenkommende Fahrer des X 5 eine Gefahrbremsung machen musste. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen zu dem Vorfall, sich unter 07121/99180 zu melden.

Esslingen (ES): Fußgänger kontra Pkw

Eine Unachtsamkeit dürfte wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstagnachmittag gegen 17.35 Uhr ereignet hat. Ein 14-Jähriger betrat nach derzeitigem Kenntnisstand trotz der roten Fußgängerampel die Fahrbahn der Berliner Straße und lief in den VW Touran einer 56-Jährigen. Durch die Kollision zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Ostfildern-Nellingen (ES): Leergutdiebe ertappt

Samstagnacht konnte in der Felix-Wankel-Straße ein Diebstahl von Leergutkisten vereitelt werden. Ein Zeuge teilte gegen 22.40 Uhr über die Notrufnummer 110 mit, dass Personen bei einem Getränkehandel über den Zaun steigen und sich auch Personen auf dem Gelände aufhalten würden. Beim Eintreffen der Streifen konnten zunächst zwei männliche und später eine dritte männliche Person im Alter von 20-21 Jahren angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Es konnte festgestellt werden, dass durch die Personen bereits eine Vielzahl von Leergutkisten in einen PKW geladen wurden. Die Personen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Filderstadt verbracht. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bempflingen (ES): Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Samstagnacht ist es in Bempflingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 01.50 Uhr mit seinem Skoda die Großbettlinger Straße in Fahrtrichtung Bempflingen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn einbetonierten Rohr. In der Folge überschlug sich der PKW und kam schließlich auf der Fahrbahn in Unfallendstellung zum Stehen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung beim Fahrer, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Owen (ES): Drei Einsatzkräfte der Polizei bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einer Festveranstaltung im Zusammenhang mit einem Handballturnier ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Owen zu tumultartigen Szenen gekommen, wobei drei Einsatzkräfte der Polizei und zwei Festbesucher verletzt wurden. Kurz vor 01.00 Uhr wollte der Sicherheitsdienst mehrere Personen vom Veranstaltungsgelände im Lauterweg verweisen, nachdem diese sich inadäquat verhielten. Die Personen verhielten sich daraufhin zunehmend aggressiv, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei einschreiten mussten. Die größtenteils alkoholisierten Personen weigerten sich daraufhin, den polizeilichen Maßnahmen sowie den ausgesprochenen Platzverweisen nachzukommen. Die Einsatzkräfte wurden zunächst von einem der Beteiligten beleidigt und angefeindet. Um weitere Störungen zu unterbinden, wurde der Mann von den Beamten zu Boden gebracht. Im Zuge dieser Maßnahme erlitt ein Beamter mehrere Schläge gegen den Kopf, woraufhin er mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Im Anschluss kam es bei anderen Festbesuchern zu erheblichen Solidarisierungen mit den Störern, in deren Verlauf eine weitere Beamtin in Folge eines Schlages stürzte und ebenfalls mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Im weiteren Verlauf wurde noch eine weitere Polizeibeamtin leicht verletzt. Gegen zwei Beteiligte setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein, wobei ein Beteiligter hiervon Verletzungen davontrug, welche vom Rettungsdienst behandelt wurden. Ein weiterer Beteiligter erlitt Kratz- und Risswunden, wobei die Ursache dieser Verletzungen derzeit noch ungeklärt ist. Die beiden verletzten Einsatzkräfte mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, wo sie ambulant behandelt wurden. Um die Lage vor Ort zu befrieden, mussten insgesamt 16 Streifenbesatzungen eingesetzt werden. Der unmittelbare Veranstaltungsbereich wurde letztlich geräumt. Der Rettungsdienst war mit insgesamt vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Fahrradfahrer verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann bei einem Unfall mit seinem Fahrrad in der Nacht zum Sonntag erlitten. Der 33-Jährige befuhr gegen 02.30 Uhr mit seinem Zweirad die Cannstatter Straße von Mettingen in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er dort auf einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Lkw. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholeinwirkung bei dem 33-Jährigen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beim Unfall zog der Radler sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Obernheim (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein leicht verletzter Fußgänger und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße 7159 zwischen Tanneck und Obernheim ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Lenker eines Ford Focus befuhr die K 7159 von Tanneck kommend in Richtung Obernheim. Hierbei fuhr er auf einen 42-jährigen Fußgänger zu, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund auf der Kreisstraße unterwegs war. Der Fußgänger versuchte, nachdem er das herannahende Fahrzeug erkannte, zur Seite zu springen. Der Außenspiegel des Ford streifte jedoch noch den Arm des 42-Jährigen, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Anschließend geriet der 33-Jährige mit seinem Ford im Verlauf einer Kurve zu weit nach links und streifte ein entgegenkommendes Wohnmobil, welches von einem 53 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Daraufhin geriet der Ford Focus ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kam letztlich im Straßengraben zum Stillstand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 33-jährigen Ford-Lenker eine deutliche Alkoholisierung feststellen, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. An dem Wohnmobil entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, bei dem Ford Focus beträgt der Sachschaden rund 15.000 Euro.

