Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Spielzeugwaffen unterwegs; Kupfer gestohlen; Arbeiter verstorben; Verkehrsunfall; Dieb gefasst

Reutlingen (ots)

Mit Spielzeugwaffen unterwegs

Drei Minderjährige mit Spielzeugpistolen haben am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, zu einem Polizeieinsatz in der Ringelbachstraße geführt. Die Angestellten eines dortigen Einkaufsmarkts hatten die drei verdächtigen Jungen bemerkt und die Polizei verständigt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 13-Jährigen und zwei 14-Jährige, die Wasserpistolen mit sich führten. Ihre Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. (rd)

Metzingen (RT): Kupfer im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen

Eine Firma in der Ziegeleistraße ist in der Nacht zum Freitag von Kriminellen heimgesucht worden. Die Täter drangen in das Betriebsgelände ein und stahlen mehrere hundert Kilogramm Altkupfer. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die Diebe zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Fahrzeugen bitte an das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/924-0. (gj)

Kirchheim (ES): Arbeiter mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Ein 56-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein Mitarbeiter hatte den nicht ansprechbaren Mann gegen 15.10 Uhr auf einem Firmengelände an der Nürtinger Straße aufgefunden und den Notruf gewählt. Der 56-Jährige konnte von den Rettungskräften reanimiert und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wo er im Laufe des Abends verstarb. Die noch vor Ort eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur noch unklaren Todesursache dauern an. (rd)

Ostfildern (ES): Kind in Nellingen von Pkw erfasst

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Nellingen verletzt worden. Der Dreijährige rannte gegen 12.15 Uhr über den Gehweg der Denkendorfer Straße hinweg auf die Fahrbahn und wurde dort vom mit geringer Geschwindigkeit fahrenden Honda einer 32-Jährigen erfasst. Die Frau war aufgrund Rückstaus gerade dabei, wieder anzufahren. Der verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, die einen Schock erlitten hatte, wurde ebenso durch den Rettungsdienst betreut. Der Schaden am Honda beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Tatverdächtiger nach Diebstahl dingfest gemacht

Das Polizeirevier Balingen ermittelt derzeit gegen einen 28-jährigen Mann, nachdem dieser in der Nacht auf Freitag, zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr, in einer Gaststätte in der Ebertstraße einen Diebstahl begangen haben soll. Eine Angestellte der Gaststätte verständigte daraufhin die Polizei und übermittelte den umgehend zum Tatort eilenden Beamten eine genaue Personenbeschreibung. Nur kurze Zeit später konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Balingen im Rahmen der Fahndung den 28-jährigen Tatverdächtigen im näheren Umfeld antreffen und vorläufig festnehmen. Das mutmaßliche Diebesgut in Form von mehreren Mobiltelefonen und einer Geldbörse konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Staranzeige entgegen. (gj)

