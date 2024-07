Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Blumengeschäft überfallen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Blumengeschäft überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Blumengeschäft in der Bachstraße ist am Donnerstagvormittag überfallen worden. Gegen 10.15 Uhr betrat ein Unbekannter den Laden, bedrohte die Verkäuferin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Damit flüchtete der Täter anschließend zu Fuß in Richtung Altbach. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führte nicht zur Ergreifung des Räubers. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß und auffallend schlank beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet, von dem er die Kapuze aufgezogen hatte. Zudem trug er eine schwarze lockere Hose und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht bis unter die Augen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Kriminellen vor oder nach der Tat gesehen haben. (rd)

Lenningen (ES): Hund bringt Pedelec-Fahrerin zu Fall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ist im Heerweg eine 60-Jährige schwer verletzt worden. Kurz nach 18 Uhr befuhr die Pedelec-Lenkerin den Heerweg Richtung Schützenhaus, von wo aus sie nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte. Während des Abbiegens kollidierte die Radlerin mit einem unvermittelt auf sie zu rennenden, freilaufenden Hund und stürzte. Sie erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hund blieb unverletzt. Seine Besitzerin war ebenfalls vor Ort. Am Pedelec entstand nur geringer Sachschaden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell