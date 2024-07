Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand und Widerstand; Einbruch; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mülltonne in Brand gesetzt und Widerstand geleistet

Durch einen mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand einer Mülltonne an der Neugreuthschule Metzingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Kurz nach ein Uhr war das Feuer in der 1100 Liter großen Restmülltonne auf dem Schulgelände entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen und vorläufig festgenommen werden, wobei einer der Jugendlichen einen Polizeibeamten leicht verletzt hat. Das Duo wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen zu weiteren Mittätern dauern an. (gj)

Wannweil (RT): In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Straße Alte Spinnerei ist am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Gegen drei Uhr brachen zwei Unbekannte die Eingangstüre des Ladens auf und entwendeten aus dem Inneren nach derzeitigem Kenntnisstand Tabakwaren und Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in einem unbekannten Fahrzeug. Ein Anwohner, der die flüchtenden Einbrecher bemerkt hatte, alarmierte die Einsatzkräfte. Eine Durchsuchung des Einkaufsmarkts sowie eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ohne Erfolg. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Einmündung Rümelinstraße / Säerstraße ereignet hat. Eine 45-Jährige war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Dacia Sandero auf der Säerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Rümelinstraße einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigen Radler, der mit seinem Pedelec von links kommend, in Richtung Zizishausen fuhr, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Neckartailfingen (ES): Motorradfahrer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung K1256/Anschlussstelle B312 musste ein 20-jähriger Motorradfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 36-Jähriger bog kurz nach 22 Uhr mit einem Ford Kuga von der Abfahrt der B312 aus Richtung Aich kommend nach links auf die K1256 ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Schlaitdorf fahrenden Husqvarna-Lenker. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 6.500 Euro. (rd)

Altbach (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Mittwochnachmittag in Altbach. Gegen 14 Uhr befuhr eine 45 Jahre alte Frau mit einem VW die Kirchstraße und kollidierte an der Einmündung der Jägerstraße mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Toyota-Lenker. Dieser wurde dadurch nach rechts abgewiesen und stieß gegen einen geparkten VW, der wiederum auf einen stehenden Peugeot geschoben wurde. Der VW der 45-Jährigen wurde seinerseits ausgehoben und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau sowie der Toyota-Lenker erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 22.000 Euro. Der Wagen der Unfallverursacherin sowie der Toyota mussten zudem abgeschleppt werden. Ob auch noch ein ebenfalls geparkter Opel bei dem Unfall beschädigt wurde, steht noch nicht fest. (mr)

Deizisau (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 33-Jährige fuhr mit seinem VW kurz nach 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Plochingen von der B 10 ab und geriet mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zu weit nach links. In der Folge kollidierte der VW mit den Leitplanken und stieß anschließend frontal gegen das Heck eines vor der dortigen Ampel langsam fahrenden Ford Transit einer 49-Jährigen. Beide Personen zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Der Gesamtschaden dürfte mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Plochingen in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Mann aus Esslingen ist im Laufe des Mittwochs von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Der Geschädigte hatte an seinem PC eine vermeintlich vom Softwareunternehmen Microsoft stammende Popup-Nachricht erhalten, die vor einem vermeintlichen Virenbefall des Computers warnte. Der Mann wählte daraufhin die angezeigte, angebliche Servicenummer und telefonierte mit einem selbsternannten Mitarbeiter von Microsoft, dem er einen sogenannten Fernzugriff auf seinen PC gewährte. Im weiteren Verlauf wurden vom Täter diverse Bankdaten des Mannes abgefragt und von dessen Konto mehrere Überweisungen getätigt. In der Folge flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Burladingen (ZAK): Kind von Pkw erfasst

In der Blumenstetterstraße ist am Mittwochmittag ein Kind von einem Auto erfasst worden. Gegen 12.15 Uhr war der Neunjährige an einer dortigen Haltestelle aus einem Bus ausgestiegen und wollte hinter dem Bus, wohl ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße überqueren. Hierbei wurde er vom Ford eines 69-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und aufgrund der engen Verkehrssituation auf Höhe des Busses zunächst angehalten hatte, leicht erfasst und offenbar umgestoßen. Zuvor hatte der Mann noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Vorsorglich wurde der Junge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell