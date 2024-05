POL-OL: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus, Zeugenaufruf

Oldenburg (ots) - ++ Kellerbrand und starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus ausgelöst durch Brand eines Lithium-Ionen-Akkus eines E-Bikes ++ In der Nacht zum Freitag, den 17.05.2024, kam es gg.04:05 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Breslauer Straße, in 26655 Westerstede. Aus ...

