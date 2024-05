Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 37-Jähriger nach gewerbsmäßigem Diebstahl von Parfum festgenommen

Oldenburg (ots)

Am Mittwochmittag konnten Polizeibeamte einen flüchtigen Ladendieb vorläufig festnehmen, dieser hatte zuvor Parfum in der Oldenburger Innenstadt gestohlen.

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass die Polizei den Diebstahl von mehreren Parfumflaschen schnell aufklären konnte. Der Detektiv hatte gegen 12:50 Uhr die Polizei angerufen und einen Ladendiebstahl gemeldet. Gegenüber den Beamten gab der Meldende an, dass ein Mann soeben Parfum mit einem Wert von ungefähr 900 Euro in eine Sporttasche gesteckt und anschließend das Geschäft verlassen habe. Der Detektiv konnte noch sehen, wie der Mann in ein Auto stieg und nannte den Polizisten das Kennzeichen.

Noch in der Nähe der Innenstadt konnte eine Streifenbesatzung das Auto sichten und den 37-jährigen Fahrer anhalten. Bei einer Kontrolle des Mannes stellten die Beamten die Sporttasche mit den Parfumflaschen fest, zudem konnte der 37-Jährige bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Gegen den Mann leiteten die Beamten daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewebsmäßigen Ladendiebstahls sowie des Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag soll der Mann einem Richter vorgeführt werden, der über eine sogenannte Hauptverhandlungshaft entscheiden wird.

