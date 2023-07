Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Drogen in LKW-Kabine

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Bei Abfahrtskontrollen zum Ende des Sonntagsfahrverbots am Autohof Waldlaubersheim an der A 61 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 30.7.2023 gegen 22:20 Uhr bei einem 33-jährigen LKW-Fahrer starken Cannabisgeruch fest, der aus der Fahrerkabine kam. Der Trucker räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben und auch noch Drogen dabei zu haben. Da ein Vortest positiv ausfiel, wurde dem 33-Jährigen die Abfahrt untersagt. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell