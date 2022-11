Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Verkehrspolizei stellt zahlreiche Verstöße bei Kontrolle in Burbach fest

Saarbrücken (ots)

Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle der Verkehrsdienste Ost und West in Saarbrücken am vergangenen Samstagvormittag (12. November 2022), ahndeten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße. Die Bilanz der zweistündigen Kontrolle: Sieben eingeleitete Strafverfahren und sechs Mal Untersagung der Weiterfahrt.

Bereits auf der Fahrt zur Kontrollstelle überholte ein 67-Jähriger zivile Kräfte auf der A620 mit überhöhter Geschwindigkeit unerlaubt rechts. Dem Fahrer des Hyundai Geländewagens erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Punkt in Flensburg.

An dem Kontrollpunkt in der Hochstraße in Saarbrücken-Burbach überprüften die Beamtinnen und Beamten den 35-jährigen Fahrer eines Mercedes Geländewagens, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Kleinkind unterwegs war. Er wurde nach der Entnahme einer Blutprobe entlassen.

Ohne Versicherungskennzeichen fuhr ein 31-Jähriger mit seinem E-Scooter in die Kontrollstelle. Zusätzlich führte der Mann eine geringe Menge Amphetamin mit. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, Strafverfahren eingeleitet.

Weil er selbst keinen Führerschein besitzt, legte ein 32-jähriger BMW-Fahrer bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vor. Keine gute Idee - das Dokument wurde einbehalten, ihn erwarten ebenfalls mehrere Strafanzeigen.

An dem Fahrzeug eines 41-jährigen Franzosen stellten die Kräfte ungültige und nicht für dieses Fahrzeug verausgabte Kennzeichen fest. Das Fahrzeug war somit nicht versichert und musste stehenbleiben.

Darüber hinaus stoppten die Beamtinnen und Beamten einen 56-jährigen, fast vollständig blinden Rollerfahrer, ohne gültige Fahrerlaubnis. Er erkannte seine Umgebung nur noch schemenhaft, zudem fuhr sein Zweirad schneller als die durch den Mann vorlegte Mofa-Prüfbescheinigung abgedeckten 25km/h. Seinen Roller stellten die Kräfte sicher, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet und eine Überprüfung seiner Fahreignung aufgrund seiner geringen Sehkraft angeregt.

Auf der Rückfahrt zur Dienststelle erregte ein Fahrer eines Seat Cupra mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise die Aufmerksamkeit der Verkehrskräfte. Der 45-jährige Fahrer stand sichtlich unter Drogeneinfluss und nötigte andere Verkehrsteilnehmenden durch seine rücksichtslose Fahrweise.

