POL-OL: ++ Kellerbrand und starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus ausgelöst durch Brand des Lithium-Ionen-Akkus eines E-Bikes ++

++ Kellerbrand und starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus ausgelöst durch Brand eines Lithium-Ionen-Akkus eines E-Bikes ++

In der Nacht zum Freitag, den 17.05.2024, kam es gg.04:05 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Breslauer Straße, in 26655 Westerstede. Aus bislang unbekannter Ursache geriet im Keller des Mehrparteienhaus ein Lithium- Ionen-Akku eines E-Bikes in Brand. Durch den Brand wurde das E-Bike völlig zerstört. Dieser Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Westerstede gelöscht werden.

Durch die starke Rauchentwicklung und Austritt von Salzsäuredämpfen musste das Obergeschoss am Einsatzort durch die eingesetzte Feuerwehr zielgerichtet entlüftet werden. Gebäudeschaden ist so weit nicht entstanden. Angaben zur Schadenshöhe sind zur Zeit noch nicht möglich, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich aufgrund der Dämpfe durch den Rettungsdienst Ammerland der Ammerlandklinik zugeführt.

Alle Bewohner konnten vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen.

