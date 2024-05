Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Oldenburg (ots)

Nachdem zwei junge Männer versucht hatten in ihr Haus einzubrechen, konnte eine Seniorin die beide Diebe hiervon abhalten und die Polizei verständigen.

Am Dienstagmorgen (14. Mai) meldete sich eine Seniorin aus dem Hasenweg bei der Polizei und teilte den Beamten einen versuchten Einbruch mit. Demnach habe sich die Frau gegen 10:50 Uhr in ihrem Haus befunden und konnte zwei junge Männer beobachten, wie diese ihr Grundstück betraten.

Die Meldende ging sofort zu ihrer Haustür und stellte fest, dass diese von den beiden Personen geöffnet wurde. Nur durch ihr schnelles Handeln konnte die Frau die Tür wieder schließen und so das Betreten durch die beiden Männer verhindern. Diese versuchten anschließend über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus zu gelangen und bemerkten dann aber, dass bereits die Polizei verständigt wurde und flohen in unbekannte Richtung.

Durch die Seniorin können die beiden Täter als männlich mit einem geschätzten Alter von 20 Jahren und einer Körpergröße von 165cm beschrieben werden. Beide hätten kurze, schwarze Haare und einen dunkleren Hauttyp gehabt. Einer der beiden Männer habe ein blaues Shirt getragen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (602113)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell