Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 18-jähriger Mann wegen Tötungsdelikt festgenommen

Heidelberg/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Morgen des 25. Januar 2024 kam es am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot zu einer Gewalttat zum Nachteil einer 18-jährigen Schülerin, die in Folge des Angriffs verstarb. Tatverdächtig ist ein ebenfalls 18 Jahre alter Schüler des genannten Gymnasiums. Er soll die Geschädigte mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Nach der Tat ergriff er in einem Fahrzeug die Flucht.

Aufgrund der sofort eingeleiteten, intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte am Nachmittag in Seesen (Niedersachsen) vorläufig festgenommen werden. Der Festnahme ging gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall des Tatverdächtigen voraus. Der Tatverdächtige wurde dabei verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Beziehungstat. Bereits im November 2023 erstattete die Geschädigte Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen wegen körperlicher Gewalt. Abgesehen davon ist er strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beabsichtigt, im Laufe des morgigen Tages, am 26. Januar 2024, beim zuständigen Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten zu erwirken.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zum konkreten Tathergang und den Hintergründen der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell