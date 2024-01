Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher in Einfamilienhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek, Kolpingstraße;

Tatzeit: 24.01.2024, zwischen 18.45 Uhr und 20.00 Uhr;

Gewaltsam in ein Wohnhaus in Heek eingebrochen sind Unbekannte am Mittwochabend. Die Täter verschafften sich über die Rückseite des Gebäudes an der Kolpingstraße gewaltsam Zugang in das Objekt. Ob sie bei der Tat Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

