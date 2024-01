Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Berauscht mit Diebesgut durch Ahaus gefahren

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Tatzeit: 25.01.2024, 01.10 Uhr;

Mit der Kontrolle eines 27-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus bewiesen Polizisten einen guten "Riecher". Der Ahauser war auf einem nicht versicherten Elektrokleinstfahrzeug unterwegs, dessen Fahrzeugnummer im Fahndungsbestand der Polizei zu finden war. Obendrein schlug ein Drogentest auf Amphetamine an. So stellten die Beamten den Roller sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Blut des Ahausers entnahm ein Arzt, um den Konsum der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell