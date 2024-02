Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in einem Heizungsraum eines Wohnhauses in Hainmühlen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Hainmühlen. Am gestrigen Dienstag (27.02.2024) kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Brandausbruch an einem Wohnhaus in Hainmühlen. Hierbei brach ein Feuer im Bereich es Heizungsraumes aus, welches durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Menschen und Tiere kamen glücklichweise nicht zu Schaden, jedoch entstanden größere Schäden am Wohnhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell