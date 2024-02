Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitskontrollen in Bülkau und Lamstedt

Cuxhaven (ots)

Die Polizei Hemmoor führte am gestrigen Tag an zwei unterschiedlichen Standorten im Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei konnten diverse Fahrzeugführende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden.

In den frühen Nachmittagsstunden führten die Polizeibeamten eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Kreisstraße 16 in Bülkau durch. Bei dort erlaubten 70 km/h kam es in einem Zeitraum von einer Stunde zu insgesamt neun Geschwindigkeitsübertretungen. Einer der Fahrzeugführer muss hierbei mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Eine weitere Geschwindigkeitsmessung wurde auf der Landesstraße 116 in Lamstedt für den ankommenden Verkehr in Fahrtrichtung Hechthausen durchgeführt. Auch hier kam es zu diversen Verstößen durch Verkehrsteilnehmer. Hier betrug der höchste vorwerfbare Wert 109 km/h bei erlaubten 70 km/h. Insgesamt wurde gegen 11 Fahrzeugführende ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Alle betroffenen Fahrzeugführer müssen mit entsprechenden Verwarn-, beziehungsweise Bußgeldern rechnen. Die Polizei wird auch in Zukunft entsprechende Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

