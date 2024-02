Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ausweichmanöver mit Folgen ++++ Verkehrsunfall in Ringstedt mit glimpflichem Ausgang

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Bundesautobahn27. Am Sonntagvormittag (25.02.2024) gegen 09:44 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor dem Autobahnende. Eine 25-jährige Klagenfurterin war nach eigenen Angaben einem Vogel ausgewichen, ins Schleudern geraten und infolgedessen alleinbeteiligt mit ihrem Pkw Ford in die Mittelschutzplanke geprallt. Die 25-jährige und ihr 29-jähriger Beifahrer aus Bremerhaven wurden dabei leicht verletzt und mussten anschließend in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Geestland/Ringstedt. Gegen 14:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin im Bereich der Straße Große Backhorn in Ringstedt. Eine 88-jährige Geestländerin beabsichtigte mit ihrem Pkw Audi von der Keilstraße nach links in die Straße Großer Backhorn einzubiegen. Dabei übersah Sie eine 58-jährige Bremerhavenerin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Landesstraße 128 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, infolgedessen sich die Fahrradfahrerin zum Glück nur leicht verletzte. Eine Behandlung im Krankenhaus war in diesem Fall nicht erforderlich, aber das hochwertige Rennrad der 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro an Pkw und Rennrad.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell