Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Auffahrunfall leichtverletzt

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am Donnerstagmorgen (22.02.2024) ereignete sich gegen 06:45 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße in Hechthausen ein Unfall, bei dem eine 61-jährige Frau aus Hechthausen leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt versuchte die 61-jährige im Einmündungsbereich aus Richtung Lamstedt kommend mit ihrem Ford nach rechts auf die B 73 in Richtung Stade aufzufahren. Im Ansetzen zum Abbiegevorgang musste Sie jedoch dem Verkehr auf der B73 Vorfahrt gewähren. Diesen Vorgang erkannte der 60-jährige Fahrer aus Hechthausen eines nachfolgenden Mercedes zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch den Aufprall erlitt die 61-jährige leichte Verletzungen. Den Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell