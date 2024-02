Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Körperverletzung in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwochabend (21.02.2024) kam es gegen 18:45 Uhr in der Rathausstraße in Cuxhaven zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Ein 26-jähriger Cuxhavener wurde hierbei, als er die Wohnanschrift seiner Lebensgefährtin betreten wollte, von einem bislang unbekannten Mann attackiert und verletzt. Er musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Der tatverdächtige Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Opfers hätten sich in unmittelbarer Nähe zwei Frauen, eine jüngere mit Kinderwagen und eine ältere Frau befunden. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell