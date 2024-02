Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Räuberischer Diebstahl in Krempel - Besitzer eines Hofladens durch Tatverdächtige verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Krempel. Am gestrigen Donnerstagabend (22.02.2024) kam es gegen 21:20 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl an einem Hofladen in der Ortsallee in Krempel. Die Anwohner bemerkten über angebrachte Sicherheitskameras, dass zwei männliche Personen versuchten die Kasse im Hofladen aufzubrechen. Der 43-jährige Besitzer und seine 35-jährige Frau begaben sich daraufhin zum Hofladen und trafen dort auf die Tatverdächtigen. Die Personen schubsten die Frau zur Seite und versuchten zu flüchten. Als der Mann versuchte die Flüchtenden zu stoppen, wurde er körperlich massiv angegangen und verletzt. Die Täter flüchteten mit einem PKW vom Tatort. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden, die Frau blieb unverletzt.

Bei der Auswertung des Videomaterials konnte festgestellt werden, dass der Tatort möglicherweise bereits am Vorabend ausbaldowert wurde. Hierdurch konnte ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Bremerhavener begründet werden. Eine angeordnete Durchsuchung führte jedoch nicht zum Auffinden von Beweismitteln. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, denen die verdächtigen Personen oder PKW in Krempel oder der Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

