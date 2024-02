Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.02.2024

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven; Beverstedt-Bokel / Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis In der Freitagnacht gegen 22:40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen Pkw der Marke VW mit tschechischer Zulassung in Beverstedt-Bokel. Bei der Kontrolle des 28-jährigen Fahrers aus der Gemeinde Hagen im Bremischen stellte sich heraus, dass dessen Fahrerlaubnis deutliche Anzeichen einer Fälschung aufwies. Das Dokument wurde im Anschluss sichergestellt und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin fiel auf, dass der Pkw wegen eines regelmäßigen Standortes im Inland eigentlich in Deutschland zugelassen sein müsste. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlender Zulassung.

++++++

Landkreis Cuxhaven; Hagen im Bremischen / Trunkenheit im Verkehr und möglicher Verkehrsunfall - Zeugenaufruf Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen silbernen Pkw der Marke Opel mit Bremer Zulassung im Bereich Hagen im Bremischen. Bei der Kontrolle wies der Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus Bremerhaven, deutliche körperliche Ausfallerscheinungen auf. Am Pkw wurden zudem augenscheinlich frische Unfallspuren gefunden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer durch den Konsum von Medikamenten oder Betäubungsmitteln fahruntüchtig sein könnte, wurden ihm Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei ermittelt hier wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Ein Unfallort konnte bislang nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen, die einen Unfall mit Beteiligung des Pkw beobachtet haben oder von diesem gefährdet worden sind werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706 948-0 zu melden.

++++++

Landkreis Cuxhaven; Loxstedt-Stotel / Diebstahl eines Mopeds - Zeugenaufruf In der Zeit von Dienstag (20.02.), 21:10 Uhr, bis Mittwoch (21.02.), 05:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Fasanenstraße in Loxstedt-Stotel ein rotes Moped der Marke Piaggio. Derzeit besteht der Verdacht, dass das Kraftfahrzeug nicht mit Originalschlüsseln geführt wird. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706 948-0 zu melden.

