LPI-J: Mit Schockanruf gescheitert

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden in Kranichfeld an zwei Fahrzeugen Beschädigungen verursacht. So wurde die Seitenscheibe eines Transporters und eine Scheibe eines Pkw Seat eingeschlagen. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist, auch wegen der unterschiedlichen Tatorte, nicht bekannt. Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige gibt es derzeit nicht. Personen, die Wahrnehmungen gemacht haben, welche mit den Taten in Verbindung stehen ...

mehr