Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Getränkemarkt - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (21.11.2023) auf Mittwoch in einen Getränkemarkt an der Birlenbacher Straße in Siegen-Geisweid eingebrochen.

Die Täter schlugen gewaltsam ein Fenster ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen E-Zigaretten, Tabak und Spirituosen.

Die Höhe des Beuteschadens ist unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20 Uhr und 2 Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

