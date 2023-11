POL-SI: Dieb entwendet Fahrzeugschlüssel und wird auf der Flucht gestört - #polsiwi

Siegen (ots) - Am späten Dienstagabend (21.11.2023) ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Siegen gekommen. Der 64-jährige Fahrer eines Linienbusses war gegen 21:36 Uhr auf der Sandstraße in Richtung Siegen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 84 kam der Bus plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Betonmast. Der ...

